Парламент Молдавии принял состав правительства заявившего об отставке кандидата в премьеры

Парламент Молдавии принял состав и программу правительства бизнесмена Мунтяну

Парламент Молдавии принял состав и программу правительства заявившего об отставке кандидата в премьер-министры страны Александра Мунтяну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за утверждение программы и выражение вотума доверия правительству проголосовали 55 депутатов молдавского парламента. Подчеркивается, что подобное решение поддержала только партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS). Все оппозиционные партии проголосовали против.

Telegram-канал NewsMaker.md сообщил, что Мунтяну заявил о своем намерении уйти в отставку. Это произойдет, если Молдавия не подпишет договор о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в Европейский союз для страны открыты.