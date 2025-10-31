Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:34, 31 октября 2025Бывший СССР

Полковник допустил уничтожение офицеров НАТО в Краматорске

Матвийчук: При ударе по Краматорску могли быть уничтожены офицеры НАТО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Иностранные специалисты НАТО могли быть уничтожены при ударе по зданию в Краматорске, где проходило праздничное мероприятие с участием офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) и украинской армии. Об этом предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает aif.ru.

«Думаю, человек 10-20 там находилось. И, конечно, там могли быть и иностранные специалисты», — рассказал Матвийчук.

По его словам, потери среди офицеров Вооруженных сил Украины являются невосполнимыми, поскольку они занимали определенные должности и разрабатывали планы на ход вооруженного конфликта.

Об ударе по особняку с украинскими офицерами в Донецкой народной республике заявлял координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, армия России около пяти часов утра 30 октября атаковала здание, в котором находились украинские военные и сотрудники СБУ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

    Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости