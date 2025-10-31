Матвийчук: При ударе по Краматорску могли быть уничтожены офицеры НАТО

Иностранные специалисты НАТО могли быть уничтожены при ударе по зданию в Краматорске, где проходило праздничное мероприятие с участием офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) и украинской армии. Об этом предположил полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает aif.ru.

«Думаю, человек 10-20 там находилось. И, конечно, там могли быть и иностранные специалисты», — рассказал Матвийчук.

По его словам, потери среди офицеров Вооруженных сил Украины являются невосполнимыми, поскольку они занимали определенные должности и разрабатывали планы на ход вооруженного конфликта.

Об ударе по особняку с украинскими офицерами в Донецкой народной республике заявлял координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, армия России около пяти часов утра 30 октября атаковала здание, в котором находились украинские военные и сотрудники СБУ.