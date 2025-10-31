Силовые структуры
08:48, 31 октября 2025Силовые структуры

Притон с круглосуточными порностримами в российском городе попал на видео

В Екатеринбурге накрыли притон с круглосуточными стримами в жилом доме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге притон с круглосуточными порно-стримами попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Ural Mash.

На записи видно, как в квартире повсюду разбросаны вещи и презервативы. На люстре — трусы. Кроме того, пришедшие оперативники застали врасплох двух девушек и одного парня.

По данным канала, все происходило в многоэтажном жилом доме №39, расположенном на улице Щербакова. Там в одной из квартир работала стрим-студия, чтобы поставлять контент для иностранного порно-сайта. Камеры были установлены в квартире в каждой комнате, в туалете и над кроватями. На входе правоохранителей встретили две голые девушки и парень. Всем им от 20 до 26 лет. Всех полицейские забрали в отдел.

Молодые люди рассказали, что знали про камеры и подписывали согласие на съемку и правила поведения. По их словам, хозяйка квартиры — некая Елена Васильева. Она занимается недвижимостью, а в данный момент находится за границей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 36-летнего сотрудника отдела полиции № 5 заподозрили в покровительстве интим-салону.

