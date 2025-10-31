Культура
15:45, 31 октября 2025

Продюсер дал совет решившему вернуться в Россию внуку Пугачевой

Продюсер Лавров посоветовал Никите Преснякову работать с Фадеевым или Дробышем
Ольга Коровина
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Лавров дал совет внуку певицы Аллы Пугачевой Никите Преснякову, который собирается вернуться в Россию из США. Его цитирует «Абзац».

Лавров отметил, что попытка Преснякова построить карьеру в США оказалась неудачной, поскольку человек «всегда пригождается там, где родился». Он подчеркнул, что после возвращения в Россию музыканту стоит уйти от исполнения песен на английском языке, а также обратиться к опытному продюсеру.

«Проблема Никиты в том, что у него некоммерческая музыка. Если бы он отдался продюсеру — Максиму Фадееву или Виктору Дробышу, карьера пошла бы в гору», — считает Лавров.

Ранее российский певец и композитор Владимир Пресняков на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что сыну нужно завершить все свои дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он взял себе сценический псевдоним Nick Pres.

