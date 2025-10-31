Мир
19:02, 31 октября 2025Мир

Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

Welt am Sonntag: НАТО планирует сдерживать Россию с помощью дронов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Patria Group / Handout / Reuters

Страны НАТО в рамках новой оборонной доктрины планируют сдерживать «военную угрозу» со стороны России с помощью боевых дронов. Об этом со ссылкой на концепцию, изложенную командующим армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками НАТО Кристофером Донахью, сообщает газета Welt am Sonntag.

«В концепции Донахью важную роль играют беспилотники и автономное оружие, а также размещение большего количества и более тяжелого вооружения на восточной границе НАТО и лучшая координация вооруженных сил при обмене данными», — пишет издание.

Ранее западные спецслужбы предупредили, что риск эскалации конфликта между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда либо.

