На Западе отметили смену риторики Дании по отношениям с Россией в одном регионе

Bloomberg: Риск эскалации конфликта НАТО и РФ в Арктике выше, чем когда-либо

За последний год датские спецслужбы изменили риторику, предупредив, что риск эскалации конфликта между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо. Об этом сообщает Bloomberg.

10 октября правительство Дании объявило о втором военном пакете мер для Арктики, который включает инвестиции в дополнительные средства морской обороны в Гренландии, в том числе в патрульные самолеты для наблюдения за подводными лодками и борьбы с ними, а также в дополнительные арктические корабли и ледоколы.

«Мы рассматриваем сценарий будущей угрозы, с которой нам придется столкнуться», — заявил глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен.

По его словам, Россия является «региональной сверхдержавой в Арктике», поскольку за последние десятилетия построила там свои базы и развернула наступательные силы. Андерсон предполагает, что после окончания конфликта на Украине Москва перенаправит ресурсы на север и будет использовать новые оружейные технологии в регионе. Датские спецслужбы также предупредили, что в этом случае Россия сможет «представлять прямую угрозу для НАТО».

Уточняется, что в сентябре Дания провела крупнейшие на сегодняшний день учения в Гренландии. Если предыдущие учения были сосредоточены на спасательных операциях и гражданских задачах, то эти были направлены на подготовку к войне.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп одержим идеей получить Гренландию из-за ее значения для обороны США и стратегического расположения между Северной Атлантикой и Арктикой. Также сообщалось, что сторонники главы Белого дома якобы проводят тайную работу по сбору информации о негативно настроенных к Дании жителях Гренландии, чтобы посеять раздор между островом и королевством.