Раскрыты подробности смерти бас-гитариста Limp Bizkit

Басиста Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили лежащим в луже крови в его доме

Тело бас-гитариста культовой группы Limp Bizkit Сэма Риверса было обнаружено в его доме в штате Флорида. Об этом пишет TMZ.

Женщина, нашедшая музыканта в его ванной, позвонила в службу спасения и сообщила, что он лежит лицом вниз в луже собственной крови. Из записи телефонного разговора, опубликованной TMZ, следует, что женщина выполняла сердечно‑легочную реанимацию до приезда медиков. Несмотря на это, гитариста не удалось спасти. Официальная причина его гибели пока не названа.

Сэм Риверс был одним из основателей группы Limp Bizkit в середине 90-х. В 2015 году он на время покинул группу из-за проблем с печенью, развившихся на фоне злоупотребления алкоголем. TMZ отмечает, что в 2018-м музыканту потребовалась трансплантация печени, однако он якобы так и не избавился от зависимостей.

19 октября сообщалось, что Риверса не стало на 49-м году жизни. Об этом объявили участники группы, добавив, что он был не просто бас-гитаристом, а «настоящим волшебником».