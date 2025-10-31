Интернет и СМИ
08:29, 31 октября 2025

РКН заявил о необходимости отказаться от согласий на обработку персональных данных

Роскомнадзор (РКН) предложил отказаться от массового сбора согласий граждан на обработку персональных данных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя ведомства Андрея Липова.

По словам главы РКН, институт согласий как таковых устарел, он был эффективен, когда появился 152-й Федеральный закон об обработке персональных данных. И когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и компании, куда человек пришел и которая просит о подписании такого документа.

Липов отмечает, что сейчас количество данных гражданином согласий стало чересчур большим и человек не может контролировать насколько правомерно они были взяты. Соответственно, людям в случае чего сложно отстоять свои права.

«Нужно переходить от согласий, когда каждый гражданин на каждое действие каждой компании дает отдельное согласие, к отраслевому регулированию, установлению отраслевых стандартов», - пояснил глава РКН.

Предложения уже направлены в Правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

Ранее Роскомнадзор обязал владельцев Telegram-каналов подавать заявление на регистрацию через «Госуслуги», а затем подтверждать владение каналом, запустив специальный бот.

