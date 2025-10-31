Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:17, 31 октября 2025Путешествия

Россия назвала дату отмены виз еще с одной восточной страной

Россия и Иордания взаимно отменят визы 13 декабря 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wirestock on Freepik

Власти России назвали дату взаимной отмены виз еще с одной восточной страной. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

С 13 декабря 2025 года россияне смогут посещать Иорданию без специальных документов на въезд сроком на 30 дней за один визит. При этом общее время безвизового пребывания не должно превышать 90 дней. Аналогичные условия будут действовать и для иорданцев.

Ранее Россия отменила визы со страной Азии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства азиатской страны Тан Све подписали соответствующее соглашение на полях Международной конференции по евразийской безопасности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости