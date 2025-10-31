Россия назвала дату отмены виз еще с одной восточной страной

Россия и Иордания взаимно отменят визы 13 декабря 2025 года

Власти России назвали дату взаимной отмены виз еще с одной восточной страной. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

С 13 декабря 2025 года россияне смогут посещать Иорданию без специальных документов на въезд сроком на 30 дней за один визит. При этом общее время безвизового пребывания не должно превышать 90 дней. Аналогичные условия будут действовать и для иорданцев.

Ранее Россия отменила визы со страной Азии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства азиатской страны Тан Све подписали соответствующее соглашение на полях Международной конференции по евразийской безопасности.