Россия отменила визы со страной Азии

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Россия и Мьянма взаимно отменили визы. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства страны Азии Тан Све подписали соответствующее соглашение на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Кроме того, был закреплен план консультаций между министерствами до 2027 года.

Ранее в Азии арестовали организаторов скам-центров, воровавших девушек из разных стран мира, в том числе россиянок, под предлогом трудоустройства. Уточнялось, что задержанных обвиняют в покушении на жизнь, мошенничестве и торговле людьми. Они заманивали жертв в барах Таиланда, предлагали им работу, а затем увозили в Мьянму в рабство.

В сентябре сообщалось, что профильные российские ведомства работают над взаимной отменой виз для граждан Китая. 15 сентября страна ввела на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

