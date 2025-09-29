В МИД рассказали о работе Москвы и Пекина по отмене виз для китайских туристов

Захарова: Россия и Китай ведут работу по отмене виз для туристов из КНР

Россия и Китай работают над отменой визового режима для китайских туристов. Контакты идут в межведомственном формате, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь 2 сентября этого года сообщил, что страна с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Спустя два дня глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей КНР ввести безвизовый режим для россиян.

Политик также уточнил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами.

«Эта работа идет в межведомственном формате. Решения можно ожидать, когда эта работа будет завершена», — отметила Захарова.

10 сентября сообщалось, что профильные российские ведомства приступили к работе над взаимной отменой виз для граждан Китая.

Ранее Владимир Путин назвал решение Китая о введении безвизового режима для россиян неожиданным знаком дружбы. По словам Путина, он об этом не знал вплоть до того, как решение было озвучено.