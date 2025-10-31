Россиян призвали не тешить себя иллюзиями по поводу возвращения автобрендов

Аналитик Кадаков: Для возвращения автобрендов в РФ нет политических предпосылок

Для скорого возвращения покинувших российский рынок западных и азиатских (японских и южнокорейских) автогигантов сейчас нет весомых политических предпосылок. Не тешить себя иллюзиями по поводу скорого возобновления их бизнес-деятельности в стране призвал граждан главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Его слова приводит ТАСС.

Наибольший интерес к возвращению на российский рынок, отметил аналитик, изъявляют южнокорейские бренды (Kia и Hyundai). «Корейцы очень хотят вернуться, они по-прежнему на низком старте», — пояснил Кадаков. Однако они не могут этого сделать ввиду отсутствия прогресса в вопросе прекращения огня на Украине.

В нынешних реалиях западные страны не будут отменять санкции против России. Это означает, что, несмотря на большое желание, южнокорейские автогиганты вряд ли вернутся на российский рынок в обозримом будущем. «Нет условий для этого именно политических», — констатировал Кадаков.

Помимо Kia и Hyundai, активно ищет варианты для возобновления продаж своих машин в России и японский концерн Toyota. В этом году представители автогиганта уже провели несколько секретных встреч с крупными российскими дилерами, в ходе которых обсуждался вопрос дальнейшего двустороннего взаимодействия. Однако до конкретных результатов дело пока так и не дошло. Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев отмечал, что в качестве одного из вариантов рассматриваются поставки машин Toyota через Китай. О полноценном же возобновлении официальных продаж в РФ речь сейчас не идет, резюмировал он.