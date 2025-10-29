Ушедший из России автогигант провел тайную встречу с местными дилерами

Autonews: Toyota провела еще одну секретную встречу с российскими дилерами

Представители ушедшего из России автогиганта — японского концерна Toyota — провели еще одну секретную встречу с крупными местными дилерами в 2025 году. Об этом сообщает отраслевое издание Autonews со ссылкой на источники.

Первая секретная VIP-встреча представителей автогиганта с российскими дилерами прошла в феврале 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Новые обсуждения состоялись после саммита президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на Аляске, который был организован в середине августа.

Представитель одной из российских дилерских сетей отметил, что условием проведения новой секретной встречи стал пункт о неразглашении. В Toyota не хотели предавать обсуждения дальнейших перспектив концерна в РФ дополнительной огласке. В ходе встречи рассматривались варианты взаимодействия японской марки с дилерами. Однако уточнять, о каких именно способах взаимодействия шла речь, собеседник издания уточнять не стал.

Заинтересованность японского концерна в возобновлении бизнес-деятельности на территории России подтвердил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. За последнее время, отметил он, автогигант провел несколько дилерских конференций. Кроме того, добавил он, компания продолжает лоббировать привоз своих машин в РФ через Китай.

После начала боевых действий на Украине руководство Toyota решило прекратить официальные поставки собственных автомобилей в Россию. В настоящее время машины концерна экспортируются в стране исключительно по схеме параллельного импорта. При этом компания продолжает оказывать услуги российским клиентам. Речь идет, в частности, о поставках в страну не подпадающих под западные санкции запчастей, поясняла старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава. В то же время ожидать скорого полноценного возвращения автогиганта в Россию, подчеркивала она, не стоит. В противном случае, резюмировала Хасэгава, компания понесла бы серьезные репутационные риски.

