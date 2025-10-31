Экономика
07:01, 31 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам дали совет по вложениям на фоне снижения ставки

Экономист Беляев рекомендовал хранить деньги на депозитах и в золоте
Наталия Белова
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Денежная политика Центробанка на данный момент остается довольно жесткой, а ставка — высокой, потому банковские вклады остаются самым выгодным способом вложений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также назвал золото актуальным вариантом для долгосрочных инвестиций.

«Ставки по депозитам в банках действительно снижаются, но все равно остаются на уровне, к которому вряд ли могут подобраться по доходности другие финансовые инструменты. Исключая те, что требуют специальных знаний и навыков, — сказал Беляев. — Но что сбивало с толку в последнее время — это резкий рост цен на золото».

Инвестиции в золото, как отметил экономист, можно рассматривать в качестве одного из вариантов долгосрочных вложений, но только в долгосрочной перспективе. На коротких временных отрезках, объяснил Беляев, цены на металл могут заметно колебаться.

«У золота и правда есть тенденция к постоянному росту цены, и повышение там серьезное. Но если посмотреть на эту прямую роста, можно заметить, что там были и периоды спада, и периоды подъема, как те, что мы наблюдали в августе и сентябре. Так что все зависит от того, на какой срок рассчитывает человек. Если на длительный — можно действительно рассмотреть покупку лет на 10 и получить гарантированный доход в обычных денежных единицах. Все остальные инструменты более рискованные и менее выгодные», — заключил экономист.

Он также рекомендовал не рассматривать вложения в криптовалюту и не участвовать в пирамидах и других схемах, обещающих молниеносное обогащение.

В начале сентября аналитик финансового рынка Андрей Бархота заявил, что в некоторых сегментах российской экономики уже сейчас наблюдаются признаки глубокой рецессии, которая может распространиться и на другие секторы.

