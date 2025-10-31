Путешествия
Россиянам назвали регионы страны с самыми недорогими санаториями

Санатории Краснодарского края назвали самыми недорогими для отдыха в ноябре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Аналитики сервисов Butler Hospitality и «Мультитур» назвали планирующим отдых в санаториях россиянам самые недорогие направления. Результаты исследования опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, наиболее выгодные цены наблюдаются в трех регионах страны. На первой позиции оказался Краснодарский край, который предлагает широкий разброс путевок от 45 до 185 тысяч рублей на двоих. На втором месте — Крымский полуостров, где пара может отдохнуть в санаториях четыре и пять звезд от 84 тысяч. Третье место занимает Калининградская область, где придется отдать 70,5 тысячи за отпуск и лечение у моря.

При этом в премиальный сегмент попали Ставропольский край (курорты Кавминвод) со средней ценой путевки от 109 тысяч рублей, а также Минеральные Воды на Кавказе и Алтайский край. Лучшим временем для выгодного отдыха является межсезонье — ноябрь и март. В это время санатории наименее загружены и часто предлагают максимальные скидки.

Ранее сообщалось, что зумеры массово захотели отдыхать в санаториях. В 2025 году молодежь выбирает лечебный отдых на 20 процентов чаще, чем в 2023-м.

