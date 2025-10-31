Россиянам предложили платить за проезд танцами

В России запустят «Танцебус» с оплатой проезда танцами

Бренд безалкогольного пива ESSA 0.0 представил проект нового формата городского транспорта под названием «Танцебус», за проезд в котором можно заплатить танцем. Об этом пресс-служба компании сообщила «Ленте.ру».

Станцевать можно будет на специальной платформе, разработанной на базе популярного танцевального автомата. После завершения 30-секундной серии движений устройство фиксирует «оплату». Транспорт предусматривает полное соблюдение требований безопасности: танцевальная зона расположенная вдали от двери и проходов, при ее посещении пассажирам предоставляют инструкцию.

Предполагается, что «Танцебус» будет ездить по специальному маршруту, включающему остановки, на которых пассажиры смогут станцевать до начала поездки. Транспорт будет доступен с понедельника по пятницу как альтернатива привычным автобусам, но воспользоваться им смогут только совершеннолетние, предъявившие на входе удостоверение личности.

Производители считают, что «Танцебус» сможет улучшить эмоциональное состояние россиян благодаря физической активности. Стоимость полноценного запуска одной единицы транспорта составляет 18 миллионов рублей, а внедрение системы специализированных остановок в одном городе — 10 миллионов рублей. Общие инвестиции при запуске проекта могут составить 45–50 миллионов рублей в регионах и 75–80 миллионов рублей в столицах.

Компания открыла голосование на сайте проекта, призванное оценить интерес жителей к запуску «Танцебуса». Проголосовать можно с 30 октября по 1 декабря 2025 года. Город, который выберут более 10 000 россиян, станет пилотным для запуска нового транспорта.

Ранее в Москве прошла церемония запуска первого в России беспилотного трамвая.