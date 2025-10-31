Россияне связали иноагентство с предательством и действиями против страны

Чаще всего понятие «иностранный агент» ассоциируется у россиян с предательством и действиями против страны, стало известно из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
28 процентов опрошенных среди ассоциаций назвали слова «предатель» и «враг», еще 13 процентов — «шпион», «диверсант», «провокатор».
Во ВЦИОМ отметили, что концепция иноагента для граждан РФ строится на негативных смыслах, в чьем образе сплелись советские маркеры (шпион, лазутчик, засланный казачок) и современные политико-правовые элементы (пятая колонна). При этом есть и небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду.
Среди наиболее известных иноагентов россияне назвали Максима Галкина, Андрея Макаревича и Моргенштерна. На втором месте называлась певица Алла Пугачева, которая на самом деле на данный момент не имеет такого статуса. В целом среди названных в опросе иноагентов преобладают артисты, музыканты и блогеры, а не политики или правозащитники, что говорит о том, что тема иноагентов успешно «медиатизировалась», и это уже не столько юридический термин, сколько «этикетка» для некоторых публичных людей, заключил ВЦИОМ.
