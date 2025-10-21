Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 21 октября 2025Россия

Названа доля готовых ограничить свои потребности ради защиты страны россиян

ВЦИОМ: 69 процентов россиян готовы экономить ради защиты страны
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Большая часть россиян (69 процентов) готова экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны. Это стало известно из проведенного аналитическим центром ВЦИОМ опроса, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС.

Участники исследования также выразили доверие Российской армии и заявили о гордости Вооруженными силами страны (по 80 процентов респондентов).

«[Такие результаты] свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, поддержке усилий государства в области гражданской обороны», — подытожили авторы исследования.

Уточняется, что соответствующий опрос проводился в октябре текущего года методом телефонного обзвона. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей страны.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 80 процентов россиян. Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 13 процентов затруднились с ответом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Российский «Торнадо» в зоне СВО попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости