Названа доля готовых ограничить свои потребности ради защиты страны россиян

ВЦИОМ: 69 процентов россиян готовы экономить ради защиты страны

Большая часть россиян (69 процентов) готова экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны. Это стало известно из проведенного аналитическим центром ВЦИОМ опроса, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС.

Участники исследования также выразили доверие Российской армии и заявили о гордости Вооруженными силами страны (по 80 процентов респондентов).

«[Такие результаты] свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, поддержке усилий государства в области гражданской обороны», — подытожили авторы исследования.

Уточняется, что соответствующий опрос проводился в октябре текущего года методом телефонного обзвона. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей страны.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 80 процентов россиян. Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 13 процентов затруднились с ответом.