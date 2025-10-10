Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

Работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 80 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 13 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 79 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 3 по 5 октября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее деятельность Путина на должности президента одобрял 81 процент россиян. О доверии главе государства сообщали 78 процентов опрошенных.