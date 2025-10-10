Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:53, 10 октября 2025Россия

Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Работу Владимира Путина на посту президента РФ положительно оценивают 80 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности главы государства высказались 7 процентов респондентов, еще 13 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 79 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов, еще 10 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 3 по 5 октября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее деятельность Путина на должности президента одобрял 81 процент россиян. О доверии главе государства сообщали 78 процентов опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости