Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценивает работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивает 81 процент граждан. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения придерживаются 9 процентов россиян, еще 10 процентов не определились. Кроме того, 78 процентов опрошенных заявили о доверии Путину. Отрицательно на этот вопрос ответили 12 процентов респондентов, еще 10 процентов затруднились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 26 по 28 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее деятельность Путина на посту главы государства одобряли 82 процента граждан. О доверии президенту заявлял 81 процент опрошенных.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».

