Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 31 октября 2025Путешествия

Россиянин описал впечатления от Тбилиси словами «в магазинах продают гнилые овощи»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Россиянин из Нижнего Новгорода по имени Илья побывал в Тбилиси (Грузия) и описал впечатления словами «в магазинах продают гнилые овощи». О своей поездке он рассказал порталу NewsNN.

Плюсом города, как и в целом Грузии, житель РФ назвал природу. Тбилиси окружен горами и холмами, пейзажами гордятся сами местные, подчеркнул он. Кухня, по мнению Ильи, является главной достопримечательностью столицы. «Это видно даже по сувенирам — хинкали и хачапури на магнитиках, носках, брелоках и прочей продукции вы найдете в каждом туристическом ларьке», — отметил он. По его словам, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Россиянин считает, что жизнь в грузинской столице дешевле, нежели в Москве. Он добавил, что многие дорогие позиции в ресторанах подразумевают большие порции. При этом рестораны готовят вкусные блюда из местных овощей и фруктов, но в супермаркетах почти все они продаются гнилыми или неспелыми. «Найти свежие огурцы, помидоры, бананы и так далее в супермаркетах или на рынках — задача со звездочкой», — рассказал гость грузинской столицы.

Также нижегородец удивился «столкновению эпох» в застройке Тбилиси. По его мнению, это является местной фишкой, однако город перенасыщен заброшенными зданиями, граффити и попрошайками. Не впечатлила россиянина и доступность города для пешеходов. «Отделяют целый кусок тротуара забором, и обходить его приходится по проезжей части. Также в городе полно автотрасс вообще без тротуаров», — возмутился он.

Обилие животных на улицах нижегородца наоборот порадовало — все коты и собаки были чипированы, выглядели чисто и не боялись людей.

Ранее российская путешественница побывала на курорте Грузии Батуми, пришла на местный пляж и осталась разочарована. Она рассказала, что у кромки воды лежала крупная галька, по которой было больно ходить без специальной обуви, а вода в море была очень мутная и с большими волнами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Российский губернатор привел подробности о ночной атаке дронов ВСУ

    Британский аналитик призвал США заключить с Россией договор

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости