16:29, 31 октября 2025Россия

Россиянин получил направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат»

В Белгороде мужчина получил направление в больницу с пометкой «тупой дегенерат»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Житель Белгорода получил направление на госпитализацию с пометкой «тупой дегенерат». О том, как объяснили случившееся в региональном Минздраве, рассказывает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Горожанин заметил приписку в графе о должности и месте работы. После того как он рассказал об этом журналистам, делом заинтересовались в областном Минздраве.

Проверка выявила, что место работы и должность заполнились автоматически данными из ранее внесенных записей. Изначально же оскорбительная запись якобы появилась в карточке одного из сотрудников. Данные были удалены, главврачу рекомендовали усилить контроль. В Минздраве утверждают, что о преднамеренном унижении пациента речь не шла.

Ранее фразу «письку сосите» нашли в постановлениях судьи Арбитражного суда Москвы. Эту фразу не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета. В картотеке суда издание обнаружило шесть постановлений с ругательной припиской.

