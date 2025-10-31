Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

В Нижнем Новгороде шестеро детей сбежали из реабилитационного центра и исчезли

В Нижнем Новгороде шестеро детей сбежали из социально-реабилитационного центра «Вера» и исчезли. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, пропавшим воспитанникам от 8 до 14 лет. Они ушли из центра накануне вечером. Предположительно, все несовершеннолетние могут находиться в разных частях города. Удалось установить, что юных беглецов ничего не связывает между собой.

Одна из исчезнувших воспитанниц и в прошлом предпринимала попытку побега.

До этого стало известно, что в Железногорске Красноярского края десятилетний мальчик начал скитаться по подъездам при живых родителях. Местные жители подчеркивали, что ребенок бродяжничает и не ходит в школу, а взрослым нет до него дела.

Российские сотрудники полиции начали проводить проверку в отношении родителей.