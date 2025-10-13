Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 13 октября 2025Россия

В России десятилетний ребенок начал скитаться при живых родителях

В Железногорске мальчик начал скитаться по подъездам при живых родителях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Железногорске Красноярского края десятилетний мальчик начал скитаться по подъездам при живых родителях. По словам местных жителей, ребенок бродяжничает и не ходит в школу, а взрослым нет до него дела, передает портал Ngs24.ru.

Одна из жительниц российского города отметила, что встретила несовершеннолетнего в подъезде дома. Как утверждает женщина, он не реагировал на проходящих людей, только мычал и не открывал глаз. Россиянка предположила, что мальчик мог употребить запрещенные вещества.

«Мы вызвали скорую и сотрудников полиции. На данный момент парня увезли в приют в Красноярск. За четыре месяца это уже третий раз, когда ребенка увозят», — поделилась она.

Удалось выяснить, что в семье мальчика воспитываются еще двое детей. Жители Железногорска рассказали, что мать прямо отказывается от юного бродяги. Женщина пояснила, что не может справиться с сыном, по ее мнению, он агрессивен, употребляет алкоголь и обижает братьев и сестер.

Сотрудники полиции уже заинтересовались историей и организовали проверку. Информацию о ситуации также направили в органы опеки и попечительства — там будут решать вопрос о целесообразности лишения или ограничения родительских прав.

Ранее подросток из Курска сбежал из дома и перелез через пограничный забор ради польского шенгена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    Российский губернатор сообщил о крупной воздушной атаке на регион

    Минэк дал прогноз по инфляции в России

    Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости