В России десятилетний ребенок начал скитаться при живых родителях

В Железногорске мальчик начал скитаться по подъездам при живых родителях

В Железногорске Красноярского края десятилетний мальчик начал скитаться по подъездам при живых родителях. По словам местных жителей, ребенок бродяжничает и не ходит в школу, а взрослым нет до него дела, передает портал Ngs24.ru.

Одна из жительниц российского города отметила, что встретила несовершеннолетнего в подъезде дома. Как утверждает женщина, он не реагировал на проходящих людей, только мычал и не открывал глаз. Россиянка предположила, что мальчик мог употребить запрещенные вещества.

«Мы вызвали скорую и сотрудников полиции. На данный момент парня увезли в приют в Красноярск. За четыре месяца это уже третий раз, когда ребенка увозят», — поделилась она.

Удалось выяснить, что в семье мальчика воспитываются еще двое детей. Жители Железногорска рассказали, что мать прямо отказывается от юного бродяги. Женщина пояснила, что не может справиться с сыном, по ее мнению, он агрессивен, употребляет алкоголь и обижает братьев и сестер.

Сотрудники полиции уже заинтересовались историей и организовали проверку. Информацию о ситуации также направили в органы опеки и попечительства — там будут решать вопрос о целесообразности лишения или ограничения родительских прав.

