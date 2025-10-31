Россия
08:27, 31 октября 2025Россия

Российский губернатор привел подробности о ночной атаке дронов ВСУ

Губернатор Гусев: В одном округе Воронежской области уничтожили более 25 дронов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В одном округе Воронежской области подавили и уничтожили более 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие подробности о ночной атаке привел губернатор российского приграничного региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется, пояснил Гусев.

До этого сообщалось, что из пятиэтажного дома на Санаторной улице в Туле эвакуировали жильцов из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Еще раньше стало известно, что более 80 украинских дронов атаковали Россию.

Тогда под ударом оказались девять регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Тульская области, Республика Крым и Московский регион. Также беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря, разъяснили в Минобороны.

