Ценности
09:47, 31 октября 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

Итальянская женщина-арбитр Клаудия Романи опубликовала фото в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи вновь опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», предстала на размещенном кадре в голубом бюстгальтере и серой укороченной футболке. При этом она повернулась к камере спиной и показала фанатам ягодицы в крошечных розовых стрингах.

Ранее американская гольфистка Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Тогда спортсменка поделилась видео, где ее запечатлели в коротком лонгсливе и мини-юбке на поле для гольфа. В размещенном ролике видно, как она замахнулась клюшкой, резко повернулась к камере спиной и продемонстрировала обнаженные ягодицы.

.
