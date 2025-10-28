Ценности
«Самая красивая спортсменка мира» оголила ягодицы в ответ на критику откровенных нарядов

Гольфистка Пейдж Спиранак в мини-юбке ответила на критику откровенных нарядов
Карина Черных
Кадр: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Признанную в 2022 году журналом Maxim «самую красивую спортсменку мира» запечатлели на поле для гольфа. Знаменитость предстала перед камерой в облегающем укороченном лонгсливе, мини-юбке, длинных носках и кроссовках, держа в руках клюшку. На размещенных кадрах видно, как Спиранак замахнулась ею, ударила по мячу и резко повернулась к камере спиной, продемонстрировав оголенные ягодицы.

«Я буду следовать дресс-коду на поле, но это не значит, что он мне нравится», — подписала звезда ролик.

Ранее Пейдж Спиранак устроила откровенную фотосессию. Тогда спортсменка поделилась снимками в облегающем ультракоротком платье, которое было оформлено подчеркивающим грудь декольте и разрезами на бедрах.

