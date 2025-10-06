Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:08, 6 октября 2025Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

Гольфистка Пейдж Спиранак устроила фотосессию в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_paige.renee

Признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира» Пейдж Спиранак устроила откровенную фотосессию. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя гольфистка предстала перед камерой в облегающем ультракоротком платье белого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие имеет разрезы по бокам и оформлено подчеркивающим грудь декольте. При этом образ знаменитости дополнили очки-авиаторы в красной оправе, распущенные волосы и макияж с акцентом на розовую помаду.

Поклонники оценили снимки звезды гольфа в комментариях под публикацией. «Красотка», «Обожаю эти очки и не только», «Совершенная женщина», «Ты слишком красива», «Шикарное тело», — высказывались они.

В июле Пейдж Спиранак ответила на критику откровенных нарядов. Знаменитость призналась, что на протяжении всей спортивной карьеры ее заставляли носить неудобную одежду.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости