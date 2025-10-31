Культура
14:27, 31 октября 2025

Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

Режиссер Сарик Андреасян признался, что мечтает не работать
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Непрощенный», «Онегин» и другим популярным картинам, заявил, что мечтает не работать. Об этом он написал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кинематографист рассказал, что недавно на улице его узнали как супруга актрисы Лизы Моряк. Андреасян признался, что его это обрадовало.

«Надеюсь, я дойду до того уровня, когда работать будет только жена, а я буду на Мальдивах», — добавил режиссер.

Ранее Андреасян заявил, что посмотрел за свою жизнь около восьми тысяч фильмов. Режиссер назвал себя очень насмотренным и сообщил, что смотрит по 20 фильмов в месяц.

