16:28, 1 октября 2025

Сарик Андреасян назвал количество просмотренных им фильмов

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что за свою жизнь посмотрел 8000 фильмов
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Режиссер Сарик Андреасян, известный по фильмам «Непрощенный», «Онегин» и другим популярным картинам, заявил, что посмотрел за свою жизнь около восьми тысяч фильмов. Об этом он сообщил в подкасте Лизы Лазерсон.

Андреасян рассказал, как однажды выяснил в споре с товарищем, что посмотрел несколько тысяч фильмов.

«Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я — восемь тысяч», — заявил он.

В ходе беседы постановщик признался, что лучший отдых для него — просмотр кино.

«Я в месяц смотрю около 20 фильмов, каждый день смотрю кино. Это для меня отдых — смотреть кино. Слава богу, жена у меня тоже любит кино, мы вдвоем все это и смотрим», — добавил Сарик.

Ранее стало известно, что режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Его обвиняют в участии в «информационной провокации России против Украины» и сознательном нарушении границ страны и незаконной деятельности в Крыму.

