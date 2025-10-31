Россия
12:52, 31 октября 2025Россия

Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

Шойгу: Сомневающимся в «Буревестнике» и «Посейдоне» придется поверить
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Тем, кто не поверил словам президента России Владимира Путина в 2018 году о «Буревестнике» и «Посейдоне», придется поверить. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что появление нового оружия не стало неожиданностью, так как Путин говорил об этом во время послания Федеральному собранию еще в 2018 году.

«Другое дело, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить», — сказал он.

26 октября Владимир Путин рассказал, что испытания «Буревестника» успешно завершены. Он подчеркнул, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». По словам главы государства, все ключевые задачи испытаний выполнены. Через два дня он сообщил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку.

