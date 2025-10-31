Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

Шри-Ланка отменила обязательное оформление электронного разрешения до вылета

Шри-Ланка снова изменила правила въезда для иностранцев в страну — теперь мера, по которой с 15 октября заполнение электронного разрешения (ETA) заранее стало обязательным, отменена. Об этом сообщили в миграционном департаменте страны.

Обязательное оформление ETA до вылета ввели с 15 октября, но отменили уже 30-го числа того же месяца. «Объявление, в котором говорилось, что с 15 октября 2025 года получение электронного разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для всех краткосрочных посетителей Шри-Ланки (туристов и деловых лиц), отменяется до дальнейшего уведомления», — сказано на сайте миграционного департамента.

В настоящее время россияне могут бесплатно оформить ETA до прилета в страну, либо получить визу после прибытия в страну (Visa On Arrival).

Ранее Индонезия изменила правила въезда для иностранцев. Так, с 1 сентября, чтобы попасть в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи, им потребуется заполнить электронную декларацию.