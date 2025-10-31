Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 31 октября 2025Путешествия

Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

Шри-Ланка отменила обязательное оформление электронного разрешения до вылета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ajith Perera / Globallookpress.com

Шри-Ланка снова изменила правила въезда для иностранцев в страну — теперь мера, по которой с 15 октября заполнение электронного разрешения (ETA) заранее стало обязательным, отменена. Об этом сообщили в миграционном департаменте страны.

Обязательное оформление ETA до вылета ввели с 15 октября, но отменили уже 30-го числа того же месяца. «Объявление, в котором говорилось, что с 15 октября 2025 года получение электронного разрешения на въезд (ETA) станет обязательным для всех краткосрочных посетителей Шри-Ланки (туристов и деловых лиц), отменяется до дальнейшего уведомления», — сказано на сайте миграционного департамента.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году: лучшие направления для отдыха в России и за границей
Куда поехать отдыхать зимой в 2025-2026 году:лучшие направления для отдыха в России и за границей
17 сентября 2025
Правила въезда на Шри-Ланку для россиян в 2025 году: нужна ли виза
Правила въезда на Шри-Ланку для россиян в 2025 году:нужна ли виза
17 октября 2025

В настоящее время россияне могут бесплатно оформить ETA до прилета в страну, либо получить визу после прибытия в страну (Visa On Arrival).

Ранее Индонезия изменила правила въезда для иностранцев. Так, с 1 сентября, чтобы попасть в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи, им потребуется заполнить электронную декларацию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости