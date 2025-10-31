Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

Солистка «Города 312» Ая назвала счастьем возвращение на сцену после инсульта

Солистка «Города 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) рассказала о первом выступлении после перенесенного инсульта. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, она не спала перед концертом и очень волновалась. Ая отметила, что после выступления у нее устали связки и нога, которая «работает очень плохо». В то же время певица назвала победой даже саму возможность разговаривать с прессой.

«У меня было такое чувство благодарности Богу, что я опять вышла на работу. Это счастье, большое счастье», — добавила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Назаренко впервые после обширного инсульта появилась на сцене. Артистка, сидя в кресле, исполнила хит «Останусь» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон».