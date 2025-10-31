Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:38, 31 октября 2025Культура

Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

Солистка «Города 312» Ая назвала счастьем возвращение на сцену после инсульта
Ольга Коровина

Фото: Alexei Rodin / Russian Look / Globallookpress.com

Солистка «Города 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) рассказала о первом выступлении после перенесенного инсульта. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам артистки, она не спала перед концертом и очень волновалась. Ая отметила, что после выступления у нее устали связки и нога, которая «работает очень плохо». В то же время певица назвала победой даже саму возможность разговаривать с прессой.

«У меня было такое чувство благодарности Богу, что я опять вышла на работу. Это счастье, большое счастье», — добавила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Назаренко впервые после обширного инсульта появилась на сцене. Артистка, сидя в кресле, исполнила хит «Останусь» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина хочет скрыть реальную ситуацию». Москва объяснила, почему Киев угрожает журналистам за проезд в котлы ВСУ

    Бывший депутат Рады обвинил Зеленского в окружении группировки ВСУ в Красноармейске

    Названы места падения фрагментов сгоревшего над Москвой метеорита

    В райдере отравившегося Лепса нашли четыре литра алкоголя и сырые яйца

    Жаловавшейся на онемение пальца москвичке удалили опухоль спинного мозга

    В МИД России ответили на план Европы по Украине

    «АвтоВАЗ» решил подождать с запуском нового бренда автомобилей

    Банк России пообещал снизить ключевую ставку

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости