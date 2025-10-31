Культура
03:01, 31 октября 2025Культура

Солистка «Города 312» впервые после инсульта появилась на сцене

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Ая

Ая. Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / Global Look Press

Солистка «Города 312» Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) впервые после обширного инсульта появилась на сцене. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что артистка, сидя на кресле, исполнила песню «Останусь» на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Известная российская группа «Город 312» в ноябре 2024 года выступила в новом составе. Журналисты опубликовали ролик, на котором новая солистка коллектива Диана Макарова исполнила главные хиты «Город 312» — песни «Вне зоны доступа» и «Останусь».

До этого стало известно, что группа объявила о приостановке концертной деятельности из-за состояния здоровья Аи.

