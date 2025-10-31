США сократили квоты на прием беженцев до исторического минимума

США сократили квоты на прием беженцев до минимального показателя за всю историю программы переселения. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что решение обосновано «гуманитарными соображениями или иными соображениями национального интереса» и представляет собой резкое снижение лимита до 7,5 тысячи человек по сравнению с прошлогодним показателем в 125 тысяч.
Согласно указу президента США Дональда Трампа, приоритет в программе на предстоящий финансовый год будет отдан белым южноафриканцам. «Это представляет собой резкий отход от традиционной политики страны, ежегодно принимающей десятки тысяч беженцев, спасающихся от конфликтов и преследований», – пишет агентство.
По данным Bloomberg, программу переселения беженцев теперь будет вести не Госдепартамент, а министерство здравоохранения и социальных служб, возглавляемое Робертом Кеннеди-младшим.
Ранее стало известно, что администрация Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США, направленную на сокращение программы и приоритет для англоговорящих белых граждан Европы и Южной Африки. Часть этих мер уже начала реализовываться — в частности, особый статус при рассмотрении заявок получили африканеры, белые жители ЮАР, являющиеся потомками голландских и немецких переселенцев.