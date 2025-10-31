Мир
18:30, 31 октября 2025Мир

США сократили квоты на прием беженцев до исторического минимума

Bloomberg: США сократили квоты на прием беженцев с 125 до 7,5 тысячи человек
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

США сократили квоты на прием беженцев до минимального показателя за всю историю программы переселения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что решение обосновано «гуманитарными соображениями или иными соображениями национального интереса» и представляет собой резкое снижение лимита до 7,5 тысячи человек по сравнению с прошлогодним показателем в 125 тысяч.

Согласно указу президента США Дональда Трампа, приоритет в программе на предстоящий финансовый год будет отдан белым южноафриканцам. «Это представляет собой резкий отход от традиционной политики страны, ежегодно принимающей десятки тысяч беженцев, спасающихся от конфликтов и преследований», – пишет агентство.

По данным Bloomberg, программу переселения беженцев теперь будет вести не Госдепартамент, а министерство здравоохранения и социальных служб, возглавляемое Робертом Кеннеди-младшим.

Ранее стало известно, что администрация Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США, направленную на сокращение программы и приоритет для англоговорящих белых граждан Европы и Южной Африки. Часть этих мер уже начала реализовываться — в частности, особый статус при рассмотрении заявок получили африканеры, белые жители ЮАР, являющиеся потомками голландских и немецких переселенцев.

