Трамп решил отдать предпочтение белым людям

NYT: Администрация Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США, направленную на сокращение программы и приоритет для англоговорящих белых граждан Европы и Южной Африки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрации следует принимать только беженцев, которые могут быть полностью и надлежащим образом ассимилированы и разделяют цели президента», — сказано в сообщении.

По данным издания, часть этих мер уже начала реализовываться — в частности, особый статус при рассмотрении заявок получили африканеры, белые жители ЮАР, являющиеся потомками голландских и немецких переселенцев.

Ранее Таможенно-пограничная служба США сообщила, что депортировала из страны первых украинских беженцев. До этого газета The Wall Street Journal отмечала, что США могут начать депортацию граждан Украины в случае потери ими статуса о временной правовой защите.