Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:39, 16 октября 2025Мир

Трамп решил отдать предпочтение белым людям

NYT: Администрация Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит реформу системы приема беженцев в США, направленную на сокращение программы и приоритет для англоговорящих белых граждан Европы и Южной Африки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрации следует принимать только беженцев, которые могут быть полностью и надлежащим образом ассимилированы и разделяют цели президента», — сказано в сообщении.

По данным издания, часть этих мер уже начала реализовываться — в частности, особый статус при рассмотрении заявок получили африканеры, белые жители ЮАР, являющиеся потомками голландских и немецких переселенцев.

Ранее Таможенно-пограничная служба США сообщила, что депортировала из страны первых украинских беженцев. До этого газета The Wall Street Journal отмечала, что США могут начать депортацию граждан Украины в случае потери ими статуса о временной правовой защите.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости