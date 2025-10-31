Мир
09:46, 31 октября 2025Мир

США выведут часть войск из трех стран Европы

Kyiv Post: США в декабре выведут часть военных из Венгрии, Словакии и Болгарии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

США в декабре могут вывести часть своих военных из Венгрии, Словакии и Болгарии. Об этом пишет издание Kyiv Post.

«Администрация США дала понять союзникам, что сокращение численности войск в Румынии — это лишь первый этап, а в середине декабря ожидаются дальнейшие сокращения в Болгарии, Венгрии и Словакии», — говорится в материале.

Как утверждается, Пентагон рассматривает возможность незначительного сокращения численности своего контингента отчасти потому, что европейские сухопутные войска в настоящее время считаются более подготовленными, чем в предыдущие годы.

29 октября министерство обороны Румынии сообщило, что командование армии США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории страны в рамках пересмотра военного присутствия на континенте. Отмечалось, что Пентагон принял решение о выводе 700 военнослужащих 2-й бригады элитной 101-й воздушно-десантной дивизии без последующей замены.

