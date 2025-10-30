29 октября командование армии США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории Румынии в рамках пересмотра военного присутствия в Европе. Об этом сообщило румынское министерство обороны.
США вывели из Румынии элитное десантное подразделение
Как сообщается, Пентагон принял решение о выводе 700 военнослужащих 2-й бригады элитной 101-й воздушно-десантной дивизии без последующей замены. По словам командования армии США, располагавшиеся на авиабазе «Михаил Когэлничану» солдаты отправятся в пункт постоянной дислокации в штате Кентукки в рамках ротации подразделений.
продолжает оставаться на румынской территории
В марте 2024 года румынский телеканал TVRinfo сообщил о создании самой большой базы НАТО в Европе на основе авиабазы Михаил Когэлничану. Командир базы Николае Крецу заявил, что база будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году, а на объекте смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих.
Командование армии США в Европе и Африке отказалось считать вывод американских войск из Европы сигналом об ослаблении обязательств перед НАТО или отказом от статьи 5 устава альянса. В командовании назвали сокращение контингента в Румынии «позитивным признаком возросшего потенциала и ответственности Европы».
Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента [США Дональда] Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы конвенциональными средствами. Эта корректировка структуры сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе
Пентагон заявлял о готовности вывести войска из Европы
По информации NBC News, в феврале 2025 года министр войны США Пит Хегсет заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном выводе Вашингтоном большей части войск из Европы. Как отмечается, фраза стала ошеломляющей для Киева.
9 апреля чиновник подтвердил возможное сокращение контингента и добавил, что Белый дом примет решение с учетом итогов переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по размещению американских войск может принять только президент США Дональд Трамп.
Как сообщает Politico, США могут сократить численность своих войск в Европе на 30 процентов. По словам старшего научного сотрудника по политике безопасности Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле, вывод американских войск станет важным сигналом со стороны американского лидера.
размещены в настоящий момент в странах Европы
По данным РИА Новости, Министерство войны США хочет сократить финансирование боеготовности американских войск в Европе в 2026-м почти в 15 раз по сравнению с бюджетом 2023 года. Глава Пентагона также распорядился перевести программу Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), обеспечивающую американские склады предварительного размещения, включая базы в Европе, в так называемый режим поддержания.
В США раскритиковали вывод войск с восточной границы НАТО
Как отмечает CNN, решение о выводе войск из Румынии вызвало недовольство представителей части Республиканской партии США. В частности, председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер и председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс назвали решение вывести войска из Восточной Европы противоречащим стратегии президента. Политики потребовали разъяснений от Пентагона и призвали поддерживать постоянное ротационное присутствие в Польше, странах Прибалтики и Румынии.
Это решение посылает России неверный сигнал в тот самый момент, когда президент Трамп оказывает давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров для достижения прочного мира на Украине
Конгрессмены также призвали обновить структуру Вооруженных сил США в Европе в связи с дополнительными обязательствами НАТО и меняющимся характером боевых действий. При этом они потребовали строгой координации с командирами боевых частей и Объединенным штабом армии США, а также сотрудничества с Конгрессом.
По данным The Washington Post (WP), часть представителей военного руководства США раскритиковала новую редакцию Стратегии национальной обороны, предусматривающую частичный вывод войск из Европы. По мнению собеседников WP в Пентагоне, утверждение документа Трампом может привести к «расколу между политическим и военным руководством».
Как на решение реагируют в Европе?
WP отмечает обеспокоенность стран Европы выводом американских войск, поскольку администрация Трампа обозначила свои намерения перевести силы с континента в другие регионы. Подчеркивается, что европейские политики неоднократно пытались не допустить обсуждения американского присутствия в Европе в рамках переговоров между США и Россией с учетом позиции Москвы по расширению НАТО.
Однако в штаб-квартире НАТО отказались считать сокращение военного присутствия США в Румынии на 700 человек «чем-то необычным». В руководстве альянса также обратили внимание, что военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем в предыдущие годы.
26 сентября президент Финляндии Александр Стубб заподозрил Дональда Трампа в выводе войск из Европы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом политик подчеркнул, что не переживает по поводу этих мер.