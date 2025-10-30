США отвели часть войск от восточной границы НАТО. Что стоит за этим решением и почему оно вызвало критику на Западе?

CNN: Решение об отводе войск США из Румынии вызвало критику в Вашингтоне

29 октября командование армии США в Европе приняло решение значительно сократить контингент на территории Румынии в рамках пересмотра военного присутствия в Европе. Об этом сообщило румынское министерство обороны.

США вывели из Румынии элитное десантное подразделение

Как сообщается, Пентагон принял решение о выводе 700 военнослужащих 2-й бригады элитной 101-й воздушно-десантной дивизии без последующей замены. По словам командования армии США, располагавшиеся на авиабазе «Михаил Когэлничану» солдаты отправятся в пункт постоянной дислокации в штате Кентукки в рамках ротации подразделений.

Однако 1000 солдат дивизии продолжает оставаться на румынской территории

В марте 2024 года румынский телеканал TVRinfo сообщил о создании самой большой базы НАТО в Европе на основе авиабазы Михаил Когэлничану. Командир базы Николае Крецу заявил, что база будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году, а на объекте смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих.

Командование армии США в Европе и Африке отказалось считать вывод американских войск из Европы сигналом об ослаблении обязательств перед НАТО или отказом от статьи 5 устава альянса. В командовании назвали сокращение контингента в Румынии «позитивным признаком возросшего потенциала и ответственности Европы».

Наши союзники по НАТО откликаются на призыв президента [США Дональда] Трампа взять на себя основную ответственность за оборону Европы конвенциональными средствами. Эта корректировка структуры сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе командование армии США в Европе и Африке

Фото: INQUAM PHOTOS / Reuters

Пентагон заявлял о готовности вывести войска из Европы

По информации NBC News, в феврале 2025 года министр войны США Пит Хегсет заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном выводе Вашингтоном большей части войск из Европы. Как отмечается, фраза стала ошеломляющей для Киева.

9 апреля чиновник подтвердил возможное сокращение контингента и добавил, что Белый дом примет решение с учетом итогов переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что окончательное решение по размещению американских войск может принять только президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Politico, США могут сократить численность своих войск в Европе на 30 процентов. По словам старшего научного сотрудника по политике безопасности Немецкого совета по международным отношениям Айлин Матле, вывод американских войск станет важным сигналом со стороны американского лидера.

90 тысяч солдат США размещены в настоящий момент в странах Европы

По данным РИА Новости, Министерство войны США хочет сократить финансирование боеготовности американских войск в Европе в 2026-м почти в 15 раз по сравнению с бюджетом 2023 года. Глава Пентагона также распорядился перевести программу Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), обеспечивающую американские склады предварительного размещения, включая базы в Европе, в так называемый режим поддержания.

Министр войны США Пит Хегсет Фото: Andrew Harnik / Reuters

В США раскритиковали вывод войск с восточной границы НАТО

Как отмечает CNN, решение о выводе войск из Румынии вызвало недовольство представителей части Республиканской партии США. В частности, председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер и председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс назвали решение вывести войска из Восточной Европы противоречащим стратегии президента. Политики потребовали разъяснений от Пентагона и призвали поддерживать постоянное ротационное присутствие в Польше, странах Прибалтики и Румынии.

Это решение посылает России неверный сигнал в тот самый момент, когда президент Трамп оказывает давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров для достижения прочного мира на Украине Роджер Уикер председатель комитета Сената США по вооруженным силам

Конгрессмены также призвали обновить структуру Вооруженных сил США в Европе в связи с дополнительными обязательствами НАТО и меняющимся характером боевых действий. При этом они потребовали строгой координации с командирами боевых частей и Объединенным штабом армии США, а также сотрудничества с Конгрессом.

По данным The Washington Post (WP), часть представителей военного руководства США раскритиковала новую редакцию Стратегии национальной обороны, предусматривающую частичный вывод войск из Европы. По мнению собеседников WP в Пентагоне, утверждение документа Трампом может привести к «расколу между политическим и военным руководством».

Фото: Evan Vucci / AP

Как на решение реагируют в Европе?

WP отмечает обеспокоенность стран Европы выводом американских войск, поскольку администрация Трампа обозначила свои намерения перевести силы с континента в другие регионы. Подчеркивается, что европейские политики неоднократно пытались не допустить обсуждения американского присутствия в Европе в рамках переговоров между США и Россией с учетом позиции Москвы по расширению НАТО.

Однако в штаб-квартире НАТО отказались считать сокращение военного присутствия США в Румынии на 700 человек «чем-то необычным». В руководстве альянса также обратили внимание, что военное присутствие США в Европе остается более значительным, чем в предыдущие годы.

Самый крупный контингент США в Европе размещен на территории Германии — 35 тысяч человек

26 сентября президент Финляндии Александр Стубб заподозрил Дональда Трампа в выводе войск из Европы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом политик подчеркнул, что не переживает по поводу этих мер.