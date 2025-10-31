Мир
03:53, 31 октября 2025Мир

Стало известно о попытке Трампа привлечь внимание Путина

HS: Заявление Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о немедленном начале ядерных испытаний являются попыткой привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в статье в финской газете Helsingin Sanomat (HS).

«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — пишет автор. Отмечается, что ранее Россия объявила об успешном испытании подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», «которой никто не может противостоять».

По данным издания, намерение американского лидера провести ядерные испытания может привести к серьезным проблемам.

Ранее Трамп распорядился немедленно провести ядерные испытания. Американский лидер заявил, что они будут проводиться на равных с другими странами, у которых, по его словам, существуют аналогичные программы. Трамп отметил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, но в течение пяти лет Китай может сравняться с ними по этому показателю.

