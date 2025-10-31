Из жизни
07:00, 31 октября 2025Из жизни

Священник отрезал пенис убийце из дома престарелых

Фото: Eva Korinkova / Reuters

В индийском штате Керала произошло нападение на пожилого убийцу, жившего в доме престарелых. Об этом сообщает новостной портал Kerala Kaumudi.

Трое мужчин подвергли пыткам пенсионера Алаппуржу Арура в доме престарелых в городе Триссур, По предварительным данным, они проникли в палату к 67-летнему Аруру, который ранее был обвинен в расправе над несколькими местными жителями и находился под полицейским надзором. Они отрезали ему пенис, выкололи глаза и нанесли серию ножевых ранений.

Полиция задержала всех подозреваемых на месте преступления. Ими оказались 45-летний священник из местной христианской общины, 52-летний сотрудник учреждения и 38-летний родственник одной из жертв Арура.

Местные власти начали служебное расследование, чтобы выяснить обстоятельства проникновения посторонних лиц в учреждение и их мотивы. Пострадавший был экстренно доставлен в районную больницу, где врачи борются за его жизнь.

Предварительное расследование указывает на то, что нападение могло быть актом самосуда со стороны родственников жертв Арура, однако официальные лица воздерживаются от комментариев до завершения следственных действий.

Ранее сообщалось, что жительница Южной Кореи отрезала мужу пенис и смыла его в унитаз. Женщина набросилась на мужа с ножом в туалете кафе.

