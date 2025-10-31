Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России

Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в РФ по аналогии с КНР

Китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Об этом заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев, передает «Коммерсантъ».

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем», — подчеркнул Медведев.

Однако в некоторых случаях, по мнению чиновника, это было бы полезно.

Медведев уточнил, что считает «логичным и закономерным», что «Единая Россия» будет вовлечена в формирование инновационной экосистемы, как это происходит с КНР.

Ранее Илья Медведев заявил, что «Единая Россия» не должна ассоциироваться лишь с запретами. При этом Медведев отметил, что у России свой «культурный код» и что полностью перенять опыт других стран не выйдет.