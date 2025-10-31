Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 31 октября 2025Россия

Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России

Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в РФ по аналогии с КНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Китайская модель управления с жесткими мерами наказания за коррупцию неприменима в России. Об этом заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев, передает «Коммерсантъ».

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем», — подчеркнул Медведев.

Однако в некоторых случаях, по мнению чиновника, это было бы полезно.

Медведев уточнил, что считает «логичным и закономерным», что «Единая Россия» будет вовлечена в формирование инновационной экосистемы, как это происходит с КНР.

Ранее Илья Медведев заявил, что «Единая Россия» не должна ассоциироваться лишь с запретами. При этом Медведев отметил, что у России свой «культурный код» и что полностью перенять опыт других стран не выйдет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Cделку «Лукойла» с Gunvor назвали исторической

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Сын Медведева выступил против расстрелов за коррупцию в России

    Сексолог оценила опасность использования вибраторов в грозу

    Крокодил утащил мужчину в реку

    В США отметили дающее России преимущество оружие

    Норвежские истребители в Польше впервые подняли по боевой тревоге

    Названы признаки слежки и шпионов в телефоне

    Председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости