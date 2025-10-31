Сын обезглавленной женщины из российского парка объяснил жестокость расправы

Задержанный в Екатеринбурге юноша сравнил убийство матери с забоем скота

Задержанный в Екатеринбурге юноша сравнил расправу над матерью с забоем скота. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый рассказал о содеянном преступлении двум родственникам, но те побоялись обратиться в правоохранительные органы.

На допросе молодой человек сообщил, что ранее часто забивал домашний скот и привык к этому. Поэтому он спокойно поднял руку на мать и совершил расправу.

Задержанный был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Молодой человек находится под стражей в камере изолятора временного содержания.

Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября.

Ранее сообщалось, что раскрыт подозреваемый в расправе над найденной голой женщиной без головы в российском лесу.