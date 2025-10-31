Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 31 октября 2025Силовые структуры

Сын обезглавленной женщины из российского парка объяснил жестокость расправы

Задержанный в Екатеринбурге юноша сравнил убийство матери с забоем скота
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанный в Екатеринбурге юноша сравнил расправу над матерью с забоем скота. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый рассказал о содеянном преступлении двум родственникам, но те побоялись обратиться в правоохранительные органы.

На допросе молодой человек сообщил, что ранее часто забивал домашний скот и привык к этому. Поэтому он спокойно поднял руку на мать и совершил расправу.

Задержанный был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Молодой человек находится под стражей в камере изолятора временного содержания.

Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября.

Ранее сообщалось, что раскрыт подозреваемый в расправе над найденной голой женщиной без головы в российском лесу.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости