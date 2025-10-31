Раскрыт подозреваемый в расправе над найденной голой женщиной без головы в российском лесу

В Екатеринбурге установлен подозреваемый в расправе над женщиной, которую без головы накануне нашли в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Им оказался сын потерпевшей. Он был уверен, что его не найдут полицейские, потому что он отрезал матери голову и спрятал ее одежду. Молодой человек находится под стражей в камере изолятора временного содержания. Он рассказал о том, что расправился с матерью, двум своим родственникам.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по региону, на вопрос правоохранителей, как у него поднялась рука на мать, юноша ответил, что ранее неоднократно забивал домашний скот и привык к этому процессу.

Выяснилось, что он вместе с матерью приехал в Свердловскую область для того, чтобы устроиться на работу. Они проживали отдельно друг от друга, оба на съемных квартирах. Он — на улице Решетникова, а женщина — на улице Начдива Онуфриева, но регулярно ссорились из-за бытовых вопросов.

По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, молодой человек мог заманить потерпевшую в лесопарк для того, чтобы проводить.

По информации старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульги, потерпевшая 1984 года рождения, а ее сын 2004 года рождения. Они граждане одной из стран Центральной Азии.

Силовики провели дополнительный осмотр места преступления вместе с подозреваемым, где он точно указал не только место расправы, но и местонахождение головы матери и ее личных вещей. Силовики обнаружили их в пакете примерно в 200 метрах от тела. Решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения.

Голая женщина без головы была найдена в Екатеринбурге 30 октября.