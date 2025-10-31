Трамп в Белом доме устроил Хэллоуин

Дональд Трамп после недельного турне по Азии устроил Хэллоуин в Белом доме

Президент США Дональд Трамп после недельного турне по Азии устроил с первой леди Меланьей Трамп в Белом доме костюмированный праздник в честь Хэллоуина. Трансляция велась на Youtube-канале Белого дома.

Наряжаться в костюмы семья Трамп не стала. Американский лидер на празднике был в своей обычной деловой одежде и красной кепке, на Меланье было бежевое пальто. Детям в костюмах различных персонажей первая пара дарила шоколад.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп обсудила с президентом России Владимиром Путиным возвращение украинских детей домой.

До этого российский глава ответил на письмо Мелании Трамп о якобы похищенных украинских детях.