В США рассказали об изменении позиции Трампа по санкциям против России

Bloomberg: Трамп, вероятно, изменил позицию в вопросе санкций против России

Отказ президента США Дональда Трампа от давления на Китай с целью заставить Пекин прекратить закупки российской нефти, вероятно, свидетельствует об изменении его позиции в вопросе санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

«Санкции Трампа пока что выглядят скорее символическими. Если он не готов противостоять [председателю КНР] Си Цзиньпину в вопросе энергетических поставок, то исполнительная часть его политики [в отношении России] так и останется "бумажным тигром"», — заявил агентству эксперт консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтт Эриксон.

Издание отмечает, что Трамп, похоже, считает своим приоритетом нормализацию отношений между США и Китаем и реализацию торгового соглашения с Пекином, а не строгое соблюдение антироссийских санкций.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.