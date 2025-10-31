Украинский музыкант объяснил свой призыв к военному перевороту в Киеве

Олег Скрипка заявил, что слова о военном перевороте в Киеве вырвали из контекста

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что его призыв к военному перевороту на Украине неправильно поняли. Слова музыканта передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Это, конечно, откровенный бред. Мои слова были вырваны из контекста», — пояснил Скрипка.

Ранее Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве. По мнению артиста, власть на Украине должна перейти военным, так как население во время выборов часто отдает голоса популистам. «Я за военный переворот: поставить нормального военного или вообще допустить к политике только военных», — заявил музыкант.