13:08, 31 октября 2025

Украинский музыкант объяснил свой призыв к военному перевороту в Киеве

Олег Скрипка заявил, что слова о военном перевороте в Киеве вырвали из контекста
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что его призыв к военному перевороту на Украине неправильно поняли. Слова музыканта передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Это, конечно, откровенный бред. Мои слова были вырваны из контекста», — пояснил Скрипка.

Ранее Скрипка призвал к военному перевороту в Киеве. По мнению артиста, власть на Украине должна перейти военным, так как население во время выборов часто отдает голоса популистам. «Я за военный переворот: поставить нормального военного или вообще допустить к политике только военных», — заявил музыкант.

