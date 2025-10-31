Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 31 октября 2025Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о причинах отмены встречи Путина и Трампа

Песков призвал не ориентироваться на оценки газет о контактах Лаврова и Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал доверять официальным сообщениям, а не ориентироваться на оценки газет о контактах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались (...) [в разговоре] Лаврова и Рубио и [сообщениях] госдепартамента. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что напряженный телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября мог послужить причиной отмены встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. По словам собеседников издания, в США были поражены «непримиримостью» Лаврова и его «бескомпромиссными» заявлениями по Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Сарик Андреасян признался в нежелании снимать кино

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Жертвы ядерных ударов США выступили против Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости