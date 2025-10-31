В Москве предложили арендовать сгоревшую квартиру за 77 тысяч рублей

На юго-западе Москвы предложили арендовать квартиру, сильно пострадавшую после пожара. Внимание на ситуацию со ссылкой на соцсети обратил Telegram-канал «Что там, Москва?».

Речь идет о трехкомнатном объекте, расположенном по адресу улица Винокурова, дом 24, корпус 4, неподалеку от станции МЦК «Крымская». За месяц проживания в нем хозяин попросил 77 тысяч рублей. На снимках, сделанных им, можно увидеть, что большая часть квартиры покрыта копотью, а мебель в ней отсутствует.

«Следы пожара на фото — локальное возгорание, оперативно ликвидировано. Необходим ремонт в санузлах. (...) С кухней так же, нужто что-то делать... В общем, если мы друг друга найдем, работы по взаимодействию будет много!» — убежден собственник сгоревшего жилья.

