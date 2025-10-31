В России наградили за героизм девятилетнюю девочку

«РГ»: Школьницу Маргариту Мучаеву из Новосибирской области наградили за героизм

Совет Федерации РФ наградил за героизм девятилетнюю школьницу. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Церемония была приурочена к награждению участников всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Самой юной оказалась девятилетняя Маргарита Мучаева из Новосибирской области, которая получила медаль «За проявленное мужество». Она спасла младших братьев из горящего двухквартирного дома, расположенного в селе Кульча Куйбышевского района.

Отмечается, что во время инцидента мать детей находилась на работе, а их старший брат — у дедушки. Маргарита вместе с младшими членами семьи смотрела телевизор. Когда она почувствовала запах дыма, открыла двери в сени и поняла, что произошло возгорание на веранде. Девочка вернулась в комнату, взяла за руки братьев и вывела их из горящего помещения на улицу. Дети добежали до соседей, которые, в свою очередь, вызвали пожарных.

В июле сообщалось, что подросток эвакуировал свою бабушку из горящего дома в поселке Покровское в Орловской области.