Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:46, 31 октября 2025Моя страна

В России наградили за героизм девятилетнюю девочку

«РГ»: Школьницу Маргариту Мучаеву из Новосибирской области наградили за героизм
Мария Винар

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Совет Федерации РФ наградил за героизм девятилетнюю школьницу. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Церемония была приурочена к награждению участников всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Самой юной оказалась девятилетняя Маргарита Мучаева из Новосибирской области, которая получила медаль «За проявленное мужество». Она спасла младших братьев из горящего двухквартирного дома, расположенного в селе Кульча Куйбышевского района.

Отмечается, что во время инцидента мать детей находилась на работе, а их старший брат — у дедушки. Маргарита вместе с младшими членами семьи смотрела телевизор. Когда она почувствовала запах дыма, открыла двери в сени и поняла, что произошло возгорание на веранде. Девочка вернулась в комнату, взяла за руки братьев и вывела их из горящего помещения на улицу. Дети добежали до соседей, которые, в свою очередь, вызвали пожарных.

В июле сообщалось, что подросток эвакуировал свою бабушку из горящего дома в поселке Покровское в Орловской области.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Число отравившихся в столовой в Петербурге резко выросло

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости