Экономика
15:47, 31 октября 2025Экономика

В России заявили об отсутствии проблем с рыбой разных сортов

Сенатор Двойных: Россия не испытывает проблем с насыщением рынка рыбой
Вячеслав Агапов

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Россия не испытывает проблем с насыщением внутреннего рынка рыбой разных сортов. Об этом заявил сенатор Александр Двойных, его слова приводит ТАСС.

По словам главы комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в советские годы доступность рыбы была низкой и готового к употреблению продукта было мало. Сегодняшние технологии рыбопромышленников позволяют предоставлять гражданам абсолютно новое качество.

«Мы страна, которая не только сама себя обеспечивает разнообразной рыбной продукцией, а также является крупнейшим экспортером. Проблем с насыщением внутреннего рынка у нас нет. И это целая линейка продукции — от традиционных народных сортов рыбы до самых дорогих и элитных», — заявил Двойных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность приобрести рыбную продукцию по приемлемой цене. В ходе совещания с правительством он посетовал, что сейчас потребление рыбы и морепродуктов отстает от рекомендованной Минздравом нормы.

Чтобы решить проблемы с недостаточным потреблением рыбы, депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить день с рыбой за полцены в магазинах. Такая мера будет выгодна не только населению, но и поставщикам, поскольку бесконечное подорожание и снижение потребления грозят падением спроса, пояснил он.

